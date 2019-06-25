Федерация футбола Грузии отреагировала на антироссийскую акцию футболистов

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отреагировал на акцию игроков, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Муджири заявил, что ни один из грузинских клубов не столкнется с санкциями. Он добавил, что по результатам случившегося организация не получала уведомлений от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Генсек отметил, что Федерация полностью поддерживает антироссийскую акцию.

Акция грузинских футболистов прошла 23 июня. В 19-м туре чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

В УЕФА заявили, что не будут наказывать грузинские клубы. В организации подчеркнули, что инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек.

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