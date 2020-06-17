Слуцкий оплатил дорогостоящее лечение коллеге

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение заслуженного тренера СССР и России по легкой атлетике Евгения Загорулько. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Загорулько рассказал, что Слуцкий сам позвонил ему и предложил свою помощь. «Меня это застало врасплох. Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Точно окупит все лечение», — заявил тренер. Затем он связался с коллегой и поблагодарил его. Слуцкий посчитал, что тренеры должны помогать друг другу, и выразил готовность оказывать помощь и в дальнейшем.

Загорулько является тренером олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой, а также чемпионов мира Тамары Быковой, Вячеслава Воронина и чемпионов Европы Дениса Капустина, Александра Шустова.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Контракт со специалистом был заключен на пять лет. С 2016 года он работал в Европе: сначала руководил английским «Халл Сити», затем работал в «Витессе», Голландия.

Наибольших успехов Слуцкий добился, будучи тренером московского ЦСКА. Он трижды приводил клуб в победе в чемпионате России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!