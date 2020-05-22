Спорт
 
Последние новости
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Таксист умер от коронавируса после плевка не желавшего платить пассажира
На российском оборонном предприятии произошла вспышка коронавируса
Раскрыты новые осложнения коронавируса
Великобритания задумала объявить бойкот товарам из Китая
Еще одна страна временно отказалась принимать российских туристов
Дважды плененный украинец сбежал из тюрьмы ДНР
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Предсказано возвращение в моду «уродливых» сандалий
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
Новости партнеров

Слуцкий объяснил отказ делать игрокам подарки фразой «они и так богатые»

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил, как подарил сотрудникам ЦСКА часы после победы клуба в чемпионате России в сезоне-2012/2013. Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам Слуцкого, обслуживающий персонал, руководители клуба «как-то находятся в стороне», когда футболисты получают зарплату. «Игрокам было бессмысленно дарить, потому что они и так богатые люди, которые сами себе могут позволить», — объяснил он.

Слуцкий подчеркнул, что выбрал для подарков часы Graham. Это была специальная партия с аббревиатурой клуба на корпусе. «В общей сложности я подарил 30 часов. И каждые стоили 11 тысяч евро», — заметил тренер. Он добавил, что потратил на подарки весь полученный к зарплате бонус.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. С командой он выиграл три золота чемпионата России. Кроме того, тренер известен по работе в сборной России, в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

14 мая Слуцкий посчитал, что футболистам будет рискованно играть после трех месяцев без тренировок. Он добавил, что выступает не как главный тренер, а как человек, пытающийся быть максимально объективным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Слуцкий выступил против возвращения российского футбола
В Госдуме рассказали о последствиях досрочного завершения РПЛ
Российскому футболу предрекли дальнейшее падение уровня
Другие материалы рубрики
Спорт00:0119 мая
Татьяна Тарасова

«Женя должен показать, какой он тренер»

Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
18:57Сегодня

Тренер Нурмагомедова рассказал о глупости Гэтжи

17:42Сегодня

Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвало споры среди фанатов

16:53Сегодня

В МОК рассказали об особых условиях для проведения Олимпиады в Токио

Спорт00:0115 мая

«Я потерял все, чего достиг в жизни»

Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
15:57Сегодня

Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек

14:55Сегодня

Бывший хоккеист сборной России рассказал о съемках с Бодровым в «Брате 2»

14:17Сегодня

Французский футболист умер в 24 года

Спорт12:0710 мая

Бойня с доставкой на дом

Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
13:22Сегодня

Кличко поучаствовал в тренировке Холифилда

12:24Сегодня

Лучший биатлонист мира посмеялся над безумием Бьорндалена

11:36Сегодня

У Погребняка обнаружили коронавирус

Россия
В Подмосковье отменят цифровые пропуска
Россиянка сломала руку и в больнице получила пару новых переломов и COVID-19
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
Московские работодатели аннулировали тысячи пропусков сотрудников
В психоневрологическом интернате в России почти 300 человек заразились COVID-19
Российская медсестра в бикини стала мировой звездой
Ей восхищаются иностранцы, хвалят в сети и обсуждают политики
Все материалы
Мир
ЕС отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Появилось сообщение о выжившем в авиакатастрофе в Пакистане
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Описаны последние минуты упавшего в Пакистане самолета
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Цены на нефть обвалились
Американские богачи заработали сотни миллиардов на фоне коронавируса
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Тинькофф запустил собственный индекс деловой активности Tinkoff CoronaIndex
«Мейнстрим — бесконтактность и низкие цены»
Сооснователь Fix Price — о новых трендах ретейла в условиях пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции
«Она оперировала на кухне»
Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Двух россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотился на них десятки лет
Все материалы
Наука и техника
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Новый iPhone выйдет без наушников
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки
Все материалы
Спорт
Французский футболист умер в 24 года
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Кличко поучаствовал в тренировке Холифилда
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Лучший биатлонист мира посмеялся над безумием Бьорндалена
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
У Погребняка обнаружили коронавирус
Все материалы
Культура
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Шальная императрица
Сексуальная свобода, попы и реки водки: какой видят жизнь Екатерины Великой иностранцы и россияне
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Последний путь и череда неудач
Как рассказать ребенку про смерть, чувства и проблемы
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Вечно молодой
 
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Школьникам пришлось посмотреть жесткое порно ради домашнего задания
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Михалков ответил матом на критику его передачи о чипировании
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Все материалы
Ценности
Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Все материалы
Путешествия
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
«Ты же русский, может, у тебя и получится»
Как россиянин отправился покорять Турцию на велосипеде и сразился с собачьей стаей
Все материалы
Из жизни
Мальчик сходил на рыбалку и раскрыл многолетнюю тайну
Необычный подарок бойфренда довел именинницу до истерики
Луиза ПьетрюичИсчезнувшая
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Пассажиры метро занялись сексом на опустевшей из-за коронавируса станции
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Служивший при 11 президентах США дворецкий Белого дома умер от коронавируса
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Все материалы
Все самые быстрые MINI для России раскупили за сутки
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
Новую Toyota Venza сделают спортивнее
Суперкару De Tomaso Pantera — 50 лет!
Среднемоторное спорткупе стало олдтаймером — самое время вспомнить его историю
Трехлетний Bugatti Chiron продают со скидкой больше 600 000 евро
Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
Подробности об электромобиле, который готовил Джеймс Дайсон — самый богатый человек Великобритании
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
Все материалы
Дом
В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Дешевые кредиты спровоцировали волну разводов в российском регионе
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы