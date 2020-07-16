Семье погибшего российского футболиста за день собрали 10 миллионов на квартиру

Семье погибшего защитника фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанки» Иннокентия Самохвалова собрали 10 миллионов за один день. Об этом в Instagram рассказал блогер Евгений Савин.

Савин поблагодарил всех неравнодушных. «Теперь Тема с мамой (сын и жена Самохвалова — прим. «Ленты.ру») переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья», — написал блогер.

14 июня мать умершего Татьяна Терехова рассказала, что «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье игрока. По словам руководства, на данный момент у клуба такой возможности нет. После этого тренер академии железнодорожников Игорь Дрыков организовал сбор средств для семьи защитника.

Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.