«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего 22-летнего футболиста

Московский «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего 22-летнего защитника фарм-клуба железнодорожников «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Об этом мать спортсмена Татьяна Терехова рассказала в интервью YouTube-каналу «КраСава».

«Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. [Генеральный директор клуба Василий] Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет», — сообщила Терехова.

Мать игрока добавила, что им отказались выплатить страховку, сославшись на то, что это нестраховой случай и смерть произошла во время тренировки. «Мы рассчитывали на более серьезную помощь. Трое моих детей прошли школу "Локомотива". Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», — посчитала она.

Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.

9 мая футбольный агент Дмитрий Селюк предрек тюремные сроки руководителям «Локомотива». Он обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой открыть дело по факту смерти футболиста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!