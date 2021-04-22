Экс-легионер ЦСКА признался во лжи о страхе Запада перед Россией ради контракта

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился подробностями перехода в российский клуб в 2012 году. Его слова приводит Expressen.

Экс-легионер признался, что несколько раз солгал на переговорах с руководством армейцев. «Пришлось идти на уловки и выкладывать все, что я знал о России, к примеру, о "Преступлении и наказании", хоккее или о том, что их все боятся на Западе», — рассказал он. Футболист добавил, что увидев предложенную зарплату в ЦСКА, понял, что будущее его детям обеспечено.

В мае прошлого года хавбек рассказывал, что боялся переезда в Россию после подписания контракта с ЦСКА. По его словам, на Западе не слишком хорошо отзываются о России, поэтому у него возникли опасения.

В данный момент Вернблум играет за шведский «Гетеборг». Он выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне 2015/2016 швед попал в список лучших игроков первенства по версии Российского футбольного союза.

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