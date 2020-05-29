Бывший легионер ЦСКА рассказал о страхе перед Россией

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, в данный момент выступающий за греческий ПАОК, в интервью YouTube-каналу армейцев рассказал о страхе перед Россией.

«Когда я подписал контракт, я был напуган. На Западе, как бы это сказать… не всегда отзываются о России хорошо. Поэтому у меня были опасения», — вспомнил Вернблум. Хавбек добавил, что после переезда в Москву поменял свою точку зрения, отметив, что был счастлив на протяжении всего времени в ЦСКА.

Футболист также признался, что до сих пор следит за выступлениями армейцев. «ЦСКА и игра за этот клуб — большая часть моей жизни. Так что я и сейчас интересуюсь им так пристально, как только могу», — подытожил швед.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне-2015/2016 швед попал в список лучших футболистов первенства по версии Российского футбольного союза.

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