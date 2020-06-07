Бывший легионер ЦСКА рассказал о большом количестве выпитой водки в России

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, в данный момент выступающий за греческий ПАОК, в интервью YouTube-каналу армейцев вспомнил о жизни в России.

Вернблум назвал Москву огромным городом, в котором есть возможность делать все, что угодно. Он добавил, что отказался бы от водки, так как выпил ее слишком много в России. «Все русские [могут выпить много водки]. В этом плане вам равных нет», — посчитал швед.

29 мая хавбек вспомнил, что боялся переезда в Россию после подписания контракта с ЦСКА. По его словам, на Западе не слишком хорошо отзываются о России, поэтому у него возникли опасения.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В сезоне-2015/2016 швед попал в список лучших футболистов первенства по версии Российского футбольного союза.

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