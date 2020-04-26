Бывший футболист ЦСКА высказался о не знающих меры в алкоголе русских

Бывший нападающий московского ЦСКА и мюнхенской «Баварии» Ивица Олич сравнил отношение к алкоголю в России и Германии. Его слова приводит Sportbox.

Олич посчитал, что российские футболисты не знают меры в вопросе употребления спиртного. «В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному–два бокала пива после матча. В России все немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять», — заявил он.

Футболист также отметил, что отношением к алкоголю русские похожи на хорватов. «Убедился в этом еще раз на чемпионате мира в России — язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые», — сказал он.

Олич выступал в составе ЦСКА в период с 2003 по 2007 год. В 78 матчах за армейцев он забил 35 мячей. Вместе с командой хорват трижды выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Кубке страны и стал обладателем Кубка УЕФА. В «Баварию» форвард перешел в 2009 году из «Гамбурга». В мюнхенском клубе он стал чемпионом Германии и дважды дошел до финала Лиги чемпионов.

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