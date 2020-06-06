Стало известно о решении Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Бразильский Meu Timao сообщил о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА. Этому посвящена главная статья на сайте издания.

35-летний форвард расторг контракт с местным «Коринтиансом». Отмечается, что Лав принял такое решение, получив предложение от другого клуба. Как стало известно Meu Timao, этой командой является ЦСКА.

По информации журналиста «Чемпионат.com» Андрея Панкова, в столичном клубе рассматривают вариант подписания контракта с бывшим игроком. Решение остается за президентом клуба Евгением Гинером.

В январе 2019-го, когда Лав выступал за турецкий «Бешикташ», агент футболиста рассказал о желании подопечного вновь играть за ЦСКА. Однако тогда стороны переговоров не вели.

В «Коринтиансе» Лав выступал с 2019 по 2020 год. На его счету 14 голов в 72 матчах за клуб.

Если трансфер в ЦСКА состоится, Лав в третий раз придет в клуб. Он играл за красно-синих с 2004 по 2012 год и вернулся в команду в 2013-м. В России бразилец добился наибольших успехов в карьере. В 2005 году в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА. Также на его счету три победы в чемпионате России и шесть — в кубке страны.

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