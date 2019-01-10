Вагнер Лав захотел вернуться в ЦСКА

Нападающий турецкого клуба «Бешикташ» Вагнер Лав захотел вернуться в московский ЦСКА. Об этом в интервью «Чемпионат.com» рассказал агента футболиста Эвандро Феррейра.

По словам агента, бразилец близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. «С российскими клубами я пока не общался. Но если возникнет вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», — отметил Феррейра.

На данный момент 34-летний форвард тренируется с молодежным составом турецкой команды. В этом сезоне Лав провел за «Бешикташ» 16 матчей и забил семь мячей.

Бразилец выступал за московский ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. В составе армейцев футболист провел 231 матч и отметился 110 голами. Вместе с красно-синими нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА.

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