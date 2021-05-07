Вратаря молодежной сборной России захотел купить клуб АПЛ

Голкипера «Краснодара» и молодежной сборной России по футболу Матвея Сафоноа захотел купить «Брайтон», выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, 22-летний вратарь рассматривается руководством британской команды в качестве номера 1 на долгое время. «Брайтон» давно следит за Сафоновым и готов сделать «горожанам» предложение, однако помешать сделке может высокая трансферная стоимость вратаря. Кроме того, англичан беспокоит недавняя травма голкипера.

Сафонов — воспитанник «Краснодара», за основную команду вратарь выступает с 2017 года. Голкипер также провел 10 матчей в составе молодежной сборной России, был основным вратарем в квалификации к Евро-2021, но пропустил финальную часть турнира из-за травмы.

«Брайтон» после 34 туров занимает 14-е место в АПЛ. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость вратаря в 15 миллионов евро.