Отсутствие Смолова в составе сборной России на Евро объяснили

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов объяснил отсутствие форварда «Локомотива» Федора Смолова в расширенном составе национальной команды на чемпионат Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нападающего нет в списке из-за особенностей игровой схемы команды. Билялетдинов обратил внимание на то, что все вызванные форварды играют в силовой таранной манере и обладают большими габаритами. «Выбор схемы в голове у тренера уже есть, вариации не будет», — добавил Билялетдинов.

Расширенный список футболистов сборной России из 30 человек для участия в Евро был озвучен тренерским штабом во главе со Станиславом Черчесовым 11 мая. Среди нападающих присутствуют Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»). Смолов находится в резервном списке из семи человек. В окончательную заявку на турнир попадут 26 игроков.

Смолов в нынешнем сезоне провел в составе «Локомотива» 26 матчей во всех турнирах. Форвард забил девять мячей и сделал две голевые передачи.