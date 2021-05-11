Черчесов рассказал о беседе с Акинфеевым

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что побеседовал с бывшим вратарем национальной команды Игорем Акинфеевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

57-летний специалист заявил, что 9 мая связался с Акинфеевым. «Игорь на сегодня нам помочь не готов. Ситуация закрыта. Поговорили с ним нормально», — отметил Черчесов.

Ранее 11 мая стал известен расширенный состав сборной России перед сборами на базе в подмосковном Новогорске. Среди вратарей в заявку попали: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Окончательная заявка на Евро станет известна в конце мая. На групповой стадии турнира россиянам будут противостоять сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

Акинфеев завершил выступления в сборной после домашнего чемпионата мира в 2018 году. Вратарь продолжает играть за столичный ЦСКА.