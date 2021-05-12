Появилось видео из раздевалки сборной России с матерящимся Слуцким

Полузащитник сборной России Юрий Жирков опубликовал в Instagram видео из раздевалки национальной команды.

На ролике, снятом в марте 2016 года, тогдашний главный тренер сборной Леонид Слуцкий жестко критикует Жиркова. Специалист, используя матерные слова, высказывает недовольство игрой полузащитника. «Ни вправо, ни влево, ни одного единоборства не выиграл. Тебе же не 18 лет!» — говорит Слуцкий.

Видео было снято в перерыве товарищеского матча россиян против Франции. Игра завершилась победой французов со счетом 4:2, а Жирков во втором тайме забил один из мячей в составе сборной России.

Слуцкий возглавлял сборную России с августа 2015-го по июнь 2016 года. Жирков дебютировал в команде в 2005-м и до сих пор в нее вызывается.