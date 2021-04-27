Дисквалифицированный российский судья предложил Слуцкому подраться с коллегой

Пожизненно отстраненный от футбола российский арбитр Михаил Вилков предложил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому подраться с судьей Игорем Федотовым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Рефери вспомнил интервью, в котором специалист говорил о желании ударить судью, поэтому предложил ему хороший вариант. «Слуцкий удовлетворит свои потребности или просто помашет руками, а Федотов наберет лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!», — заявил Вилков.

Рефери также отметил, что в гипотетическом бою ставит на коллегу. Он также выразил готовность прийти поболеть за Федотова, а также привлечь в группу поддержки других судей.

19 апреля Вилков был пожизненно отстранен от работы решением судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Конкретная причина так и не была названа.