Российский судья вспомнил встречу с Кадыровым после скандального матча

Российский судья Михаил Вилков вспомнил встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после скандального матча 2013 года между «Тереком» и «Рубином». Слова арбитра приводит «РБ Спорт».

Вилков рассказал, как развивались события после того как по громкой связи стадиона в Грозном его обвинили в продажности. В той встрече арбитр удалил с поля защитника грозненцев Ризвана Уциева. Матч завершился со счетом 0:0.

После матча Кадыров зашел в судейскую. «Выразил недовольство. Я же рассказал свою позицию. Я считаю удаление справедливым. А гол грозненцев отменили из-за офсайда. Кадыров поинтересовался сколько мне лет. Мы оказались почти ровесниками. Тогда он сказал, что если что-то узнает, то примет меры», — рассказал Вилков.

Он также отметил, что не испугался встречи с чеченским политиком и не «наложил в штаны», но добавил, что некоторое время не обслуживал матчи в Грозном.

Вилков пожизненно отстранен от работы решением судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Конкретная причина так и не была названа.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



