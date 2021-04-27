Отстраненный российский судья объяснил наличие нескольких квартир и Range Rover

Пожизненно отстраненный от футбола российский арбитр Михаил Вилков объяснил наличие у него нескольких квартир и автомобиля Range Rover Velar. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам судьи, с 2013 года у него есть дополнительный доход, который он получает благодаря продаже полимерных материалов. Вилков отметил, что ведет бизнес вместе с партнерами, а машину приобрел в 2017-м. Пробег автомобиля составляет 75 тысяч километров.

«Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого», — добавил судья. Вилков также отметил, что арбитров считают пустышками и второсортными людьми.

19 апреля Вилков был пожизненно отстранен от работы решением судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Конкретная причина так и не была названа.

Range Rover Velar — среднеразмерный кроссовер премиального класса. Цена на автомобиль 2021 года выпуска стартует с 4,6 миллиона рублей. Подробности о принадлежащих Вилкову квартирах не сообщаются.