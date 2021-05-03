Райан Рейнольдс лайкнул фото Дзюбы в костюме Дэдпула

Голливудский актер Райан Рейнольдс лайкнул твит «Зенита» с фотографией нападающего Артема Дзюбы в костюме супергероя Дэдпула.

Артист также оценил ретвит фото изданием Goal.com с подписью «Артем Дзюба делает свою лучшую пародию на @VancityReynolds (аккаунт Райана Рейнольдса в Twitter)».

Российский футболист переоделся в костюм Дэдпула для церемонии награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России. Мероприятие прошло в воскресенье, 2 мая, после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот результат позволил сине-бело-голубым стать недосягаемыми для железнодорожников и досрочно оформить третью подряд победу в чемпионате России.

Дзюба забил в ворота «Локомотива» два мяча и довел количество голов в нынешнем чемпионате до 16. Он провел 26 матчей.