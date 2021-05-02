Дзюба вышел на церемонию награждения золотыми медалями ЧР в костюме Дэдпула

Нападающий Зенита Артем Дзюба вышел на церемонию награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России в костюме Дэдпула. Фотография опубликована в Twitter «Зенита».

«Он умеет все, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться», — заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Награждение прошло в воскресенье, 2 мая, после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот результат позволил сине-бело-голубым стать недосягаемыми для железнодорожников и досрочно оформить третью подряд победу в чемпионате России.

Дзюба забил в ворота «Локомотива» два мяча и довел количество голов в нынешнем чемпионате до 16. Он провел 26 матчей.