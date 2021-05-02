«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России

«Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 мая, и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Сердар Азмун. Дубль на свой счет записал Артем Дзюба. Еще один мяч забил Малком. У гостей отличился Франсуа Камано.

Победа позволила «Зениту» за два тура до конца чемпионата оторваться от идущего вторым «Локомотива» на девять очков. Москвичи потеряли математические шансы догнать сине-бело-голубых. Петербургский клуб в третий раз подряд стал чемпионом России.

«Зенит» в следующем туре 8 мая на выезде сыграет с «Уфой». «Локомотив» в тот же день дома примет «Динамо».