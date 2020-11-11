Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс повздорили во имя благотворительности. На YouTube-канале звезды «Дэдпула» появилось видео с названием «Прощение».

В ролике артисты сидят в креслах на фоне камина и рождественских украшений. Они заявляют, что праздники — время просить прощения и напоминают о своих старых разногласиях.

«Хью, извини, что показал, какой ты монстр», — говорит Рейнольдс. «Все, не считая Райана, простите меня, что ввязался в общение с человеком такого уровня эмоциональной зрелости», — продолжает Джекман. Его коллега отвечает, что «прощение отстой», и предлагает позволить людям выбрать победителя.

Затем актеры начинают соревноваться, и каждый из них рассказывает о благотворительных организациях, которые стоит поддержать. Исполнитель роли Росомахи предлагает пожертвовать деньги Laughing Man Coffee, которая борется за права фермеров, занимающихся выращиванием кофе. Рейнольдс же просит поддержать фонд Sick Kids Foundation, помогающий больным детям и их родителям.

Шуточное противостояние актеров продолжается уже несколько лет. В фильмах Рейнольдс в образе Дэдпула не раз высмеивал своего оппонента и его героя из киновселенной «Люди Икс» — Росомаху. В прошлом году Рейнольдс рассказал о временном перемирии со своим коллегой. По словам актера, причиной примирения стало участие в рекламной кампании предприятия Джекмана.