Мэтт Дэймон поиздевался над Беном Аффлеком из-за отказа от роли Бэтмена

Актер Мэтт Дэймон поиздевался над своим коллегой Беном Аффлеком из-за отказа от роли Бэтмена. Ролик с записью их разговора был опубликован в Twitter-аккаунте Аффлека.

На видео артисты призывают поклонников участвовать в благотворительной кампании. Они говорят, что фанаты, которые будут жертвовать средства их организациям Eastern Congo и Water, получат билет до Лос-Анджелеса и возможность встретиться со своими кумирами.

«Скажи им что-то интересное, типа: "Эй, приходите посмотреть на Джейсона Борна и Бэтмена"», — говорит в ролике Аффлек. «Роберт Паттинсон тоже придет?» — шутит второй артист. Позднее он добавляет, что Паттинсон лишил его работы.

Аффлек попытался пошутить на тему того, что из-за актера Джеремии Реннера его коллега тоже остался без работы: Реннер появился в фильме франшизы про Борна, главную роль в которой как раз исполняет Дэймон.

«Джереми Реннер не играл Джейсона Борна. Он расширил вселенную Борна», — отреагировал Дэймон.

Весной 2015 года стало известно, что британский актер Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна. Режиссером проекта выступает Мэтт Ривз.

В феврале Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем. По словам актера, зависимость от спиртных напитков также разрушила его брак с артисткой Дженнифер Гарнер.