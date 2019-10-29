Пьяный Бен Аффлек пошатался по улицам в маске черепа и чуть не упал

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Американский актер Бен Аффлек был замечен на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видеозапись произошедшего опубликовал портал TMZ.

Актер в маске черепа посетил вечеринку в честь Хэллоуина. Он чуть не упал на проезжую часть, однако сумел ухватиться за машину и устоять на ногах.

Отмечается, что Аффлек продолжительное время борется с алкогольной зависимостью. Артист неоднократно оказывался в реабилитационных клиниках.

Аффлек снялся в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси», а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC.

Ранее в понедельник в сети появилось видео задержания полицией актера Джареда Падалеки. Тот в состоянии алкогольного опьянения напал на бармена.

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