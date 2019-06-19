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Назван лучший исполнитель роли Бэтмена

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Американские зрители рассказали, кто из актеров лучше всего справился с ролью супергероя Бэтмена. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на опрос компании Morning Consult.

39 процентов выбрали в качестве лучшего кандидата Кристиана Бэйла. На втором месте с отрывом всего лишь в один процент оказался Майкл Китон. Тройку замкнул Джордж Клуни, набрав 19 процентов. За Бена Аффлека голоса отдали 18 процентов респондентов, а за Вэла Килмера — 17 процентов.

Американцы также выбрали лучшую Женщину-кошку. Холли Берри обогнала Мишель Пфайффер на один процент и набрала 42 процента голосов. За Энн Хэтэуэй проголосовали 26 процентов опрошенных.

Выбирая лучшего исполнителя роли Джокера, 60 процентов назвали Хита Леджера. 58 процентов посчитали наиболее достойным актером Джека Николсона, а еще 18 процентов — Джареда Лето.

В конце мая стало известно, что британский актер Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна. Режиссером выступит Мэтт Ривз, известный по таким работам, как «Планета обезьян: Революция», «Монстро» и «Впусти меня. Сага».

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