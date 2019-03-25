Режиссер «Лиги справедливости» оправдал кровожадность Бэтмена

Режиссер «Лиги справедливости» Зак Снайдер отреагировал на претензии фанатов DC, которые недовольны тем, что в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Бэтмен решается на убийство. Об этом сообщает портал ComicBook в понедельник, 25 марта.

«Проснитесь, черт возьми! Я думаю, вот что я хочу сказать. Когда-то вы потеряли девственность под это гребаное кино, а потом приходите и говорите что-то типа: "Мой супергерой этого бы не сделал". Вы серьезно?» — высказался кинематографист. По его мнению, это "классная точка зрения", но придерживающиеся ее люди живут в каком-то выдуманном мире.

Отмечается, что в оригинальных комиксах DC Бэтмен выступает против убийств и избегает использования оружия. Поклонников также возмутило, что в «Человеке из стали» Супермен убивает злодея.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек отказался играть Бэтмена в новом фильме Мэтта Ривза, премьера которого запланирована на 2021 год. Тогда портал Screen Rant выбрал актеров, которые могли бы исполнить роль молодого супергероя. В тройку главных кандидатов вошли Джек О'Коннелл, Финн Уиттрок и Джейми Дорнан.

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