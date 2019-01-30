Режиссер «Лиги справедливости» снимет кино про нашествие живых мертвецов

Режиссер Зак Снайдер и его супруга Дебора снимут для Netflix фильм «Армия мертвецов». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Сюжет картины разворачивается в Лас-Вегасе, где случилось нашествие зомби. Главный герой решает собрать группу наемников и отправиться в опасную зону, чтобы совершить крупное ограбление.

Отмечается, что работа над проектом ведется с 2007 года. По данным источника издания, бюджет боевика может достичь 90 миллионов долларов. В преддверии съемок, которые начнутся летом, Зак Снайдер заявил, что он в восторге, так как, по его словам, в создании этого фильма его ничего не ограничивает.

Режиссер отметил, что видит в жанре зомби-муви возможность проявить себя. Он пообещал, что постарается сделать что-то «веселое, эпичное, сумасшедшее и безумное в лучшем виде». Кроме того, по словам кинематографиста, в последнее время он снова увлекся съемкой и благодаря новому проекту сможет поработать с камерой.

В сентябре 2017 года Снайдер выпустил нуарную короткометражку «Снег, пар, железо», на создание которой у него ушло несколько дней. Для съемки он использовал iPhone.

Зак Снайдер — американский режиссер, сценарист и продюсер. Он известен по таким работам, как «Лига справедливости», «300 спартанцев», «Хранители», «Легенды ночных стражей», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Рассвет мертвецов».

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