Автор «300 спартанцев» снял на iPhone нуарную короткометражку

Видео: shonyishere / YouTube

Американский режиссер Зак Снайдер при помощи iPhone снял короткометражный фильм в стиле нуар «Снег, пар, железо» (Snow Steam Iron). Лента опубликована на видеохостинге YouTube.

В картине отсутствуют диалоги — вместо них за кадром звучит тревожная музыка. В интервью порталу Wired Снайдер рассказал, что над короткометражкой работал вместе с сыном и дочерью. «Для нас это как процесс очищения — когда мы собираемся вместе, нам легче снять фильм, чем общаться друг с другом», — поведал кинематографист.

Режиссер не раскрыл модель iPhone, которую применял в съемках. Он также использовал специальные линзы для камеры, штативы, мини-рельсы, приложение для спецэффектов и дрона. Создание фильма заняло у Снайдера несколько дней.

Снайдер снял такие фильмы, как «300 спартанцев», «Хранители», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Легенды ночных стражей» и «Рассвет мертвецов».