Райан Рейнольдс на время помирился с Хью Джекманом

Актер Райан Рейнольдс рассказал о временном перемирии со своим коллегой Хью Джекманом. Рейнольдс опубликовал соответствующий пост в Twitter.

По словам актера, причиной примирения стало участие в рекламной кампании предприятия Джекмана. «Я и Хью Джекман заключаем мир. В качестве жеста доброй воли я намерен создать прекрасную рекламу для его сети кафе Laughing Man Coffee. Не могу дождаться начала работы», — написал Рейнольдс под постом и выложил фотографию, на которой пожимает руку Джекману.

Противостояние актеров продолжается уже несколько лет. В фильмах Рейнольдс в образе Дэдпула не раз высмеивал своего оппонента и его героя из киновселенной «Люди Икс» — Росомаху.

Ранее Хью Джекман и Джейк Джилленхол разыграли Рейнольдса и попросили его прийти на вечеринку в рождественском свитере, в то время как все остальные появились в повседневной одежде.

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