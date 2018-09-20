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Райан Рейнольдс признался в любви к тишине на фоне взрывов

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Актер Райан Рейнольдс разместил в своем Twitter видео со съемок фильма 6 Underground Майкла Бэя. Он признался, что хотя картины режиссера всегда наполнены динамичными и напряженными сценами, ему нравится работать с ним по другим причинам.

«Для меня это тишина, тихие моменты», — сказал Рейнольдс. Во время записи за его спиной ставится очередной экшн-эпизод с уличной погоней, столкновениями автомобилей и взрывами.

Сюжет ленты пока не разглашается. Она должна выйти в 2019 году на Netflix.

Над Майклом Бэем нередко шутят в интернете из-за стиля работы и предпочитаемых им жанров: фильмы постановщика изобилуют взрывами, стрельбой, погонями, масштабными сценами катастроф и разрушений. Режиссер снял всю серию «Трансформеры», а также трудился над боевиками «Плохие парни», «Скала», «Армагеддон» и «Перл-Харбор».

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