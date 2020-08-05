Главный актер «Дэдпула» пожалел о свадьбе на рабовладельческой плантации

Канадский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме «Дэдпул», пожалел о свадьбе на бывшей рабовладельческой плантации. Об этом он сообщил в интервью Fast Company.

В 2012 году артист женился на актрисе Блейк Лайвли. Праздник прошел на территории плантации Бун-Холл, расположенной на юге США. По словам актера, его с женой до сих пор мучает совесть из-за выбора места проведения церемонии.

«Тогда мы просто воспринимали это место как картинку с сайта Pinterest. Сейчас мы видим, что оно построено на разрушительной трагедии. Несколько лет назад мы устроили еще одну свадьбу дома, но чувство стыда работает странным образом. Подобная гребаная ошибка может заставить вас закрыться в себе или же переосмыслить вещи, подтолкнуть к каким-то действиям. Это не значит, что вы больше никогда не облажаетесь, но борьба с социальной несправедливостью — это работа, которой нет конца», — отметил Рейнольдс.

Лайвли и Рейнольдс поженились после 11 месяцев отношений. У пары есть три дочери: Джеймс, Иннес и Бетти.

В июле Рейнольдс принял участие в поисках плюшевого медведя, которого украли у жительницы Ванкувера Мары Сориано. Игрушка имела для женщины особую ценность, так как говорила голосом ее покойной матери. Актер пообещал заплатить пять тысяч долларов (358,8 тысячи рублей) и не задавать лишних вопросов любому, кто вернет медвежонка. В итоге игрушку удалось найти и вернуть Сориано.