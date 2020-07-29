Тысячи людей бросились искать плюшевую игрушку с важным посланием и нашли ее

Жительнице канадского Ванкувера вернули украденного плюшевого медвежонка, говорившего голосом ее покойной матери. Об этом сообщает издание Global News.

Важную для 28-летней Мары Сориано (Mara Soriano) игрушку украли 24 июля. Она разбирала вещи во время переезда, отвлеклась на звонок сбитого фургоном друга, кинулась ему на помощь и оставила сумку с медвежонком, важными документами, iPad и Nintendo Switch на улице. Ее украли. Сориано всюду расклеила объявления, в которых умоляла вернуть медвежонка, в которого вшита звуковая капсула с голосовым сообщением, записанным ее умершей от рака матерью. К поискам игрушки подключились тысячи человек, в том числе голливудский актер Райан Рейнольдс.

Неизвестный написал Сориано поздно вечером во вторник, 28 июля, на следующий день после того, как она пообщалась с журналистами о пропаже. Сначала девушка отнеслась к сообщениям настороженно, но потом поняла, что собеседник пишет искренне и правда нашел украденное. Она договорилась с ним о встрече в безопасном месте на улице и пришла туда с молодым человеком. Как только неизвестный пришел и достал медвежонка из сумки, Сориано разрыдалась от радости.

Я не могла поверить в это. Мишка был завернут в носовой платок, и, как только он развернул его, мои колени подогнулись. Я не могла видеть ничего из-за слез в глазах, выхватила игрушку из его рук еще до того, как он ее полностью распаковал, и обняла ее крепко-крепко. Я просто не могла поверить глазам Мара Сориано Воссоединившаяся с игрушкой жительница Ванкувера

Девушка рассказала, что неизвестный стащил медвежонка из палаточного городка бездомных в одном из городских парков. Сориано поблагодарила всех, кто участвовал в поисках игрушки: полицию, журналистов и простых людей. «Не могу поверить, что так много людей объединились, чтобы помочь такому маленькому человеку, как я. Я думаю, что они просто представили себя на моем месте», — призналась она.

Сориано добавила, что нашла дома важные документы, которые, как она считала, тоже украли. Оказалось, что они лежали в другой сумке. Она все еще немного надеется, что ей вернут украденную электронику, но особо не переживает.

Девушка утверждает, что Райан Рейнольдс, объявивший вознаграждение за нахождение игрушки, писал ей и спрашивал о развитии ситуации. Она уже ответила ему, что медвежонок нашелся. Сориано добавила, что некоторые люди предлагают ей деньги, чтобы она купила новую электронику вместо украденной, но она не готова их взять. Всех желающих пожертвовать ей средства девушка просит поддержать хоспис в Торонто, в котором прожила последние недели ее мать.