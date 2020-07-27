Райан Рейнольдс пообещал помочь с поисками украденного плюшевого медвежонка

У жительницы Ванкувера, Канада, украли плюшевого медвежонка, говорившего голосом ее покойной матери. Как сообщает CBS, к поискам пропавшей игрушки подключились тысячи человек, в том числе голливудский актер Райан Рейнольдс.

Потерпевшая, 28-летняя Мара Сориано (Mara Soriano), рассказала, что медвежонка украли в пятницу, 24 июля. Она переезжала вместе со своим возлюбленным и разгружала вещи из грузовика. В этот момент ей позвонил ее друг, ехавший к ним на помощь на велосипеде. Его сбил фургон, и Сориано кинулась ему на помощь, оставив сумку с медвежонком и другими вещами на улице возле грузовика. Когда девушка вернулась, вещи уже пропали. Она предполагает, что их украли.

Сориано очень расстроилась и всюду развесила объявления, в которых объяснила, почему пропавшая игрушка была столь важна для нее. В медвежонка был вшит звуковой модуль с аудиозаписью голоса ее матери, погибшей от рака в 2019 году. На одной из записей она говорит «Я люблю тебя» по-филиппински, что напоминает Сориано не только об умершей матери, но и о родине. В объявлениях она написала, что ей неважно, вернут ли ей пропавшие iPad, Nintendo Switch и документы, главное, чтобы отдали памятного медвежонка.

Запись журналистки Деборы Гоубл (Deborah.Goble) в Twitter о пропавшем медвежонке набрала около 50 тысяч лайков. Пост ретвитнул родившийся в Ванкувере голливудский актер Райан Рейнольдс, пообещавший заплатить пять тысяч долларов (358,8 тысячи рублей) и не задавать лишних вопросов любому, кто вернет медвежонка.