Бездомная россиянка спела в американском метро и собрала десятки тысяч долларов

Бездомная женщина, поющая в метро американского города Лос-Анджелес, оказалась россиянкой с музыкальным образованием. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Утром в пятницу, 27 сентября, в официальном аккаунте отделения полиции Лос-Анджелеса в Twitter появилось видео, на котором женщина исполняет арию из оперы итальянского композитора Пуччини в вестибюле одной из станций местного метро. За несколько дней видео набрало более 900 тысяч просмотров.

Женщину разыскали журналисты Los Angeles Times, ею оказалась 52-летняя уроженка России по имени Эмили Замурка (Emily Zamourka), переехавшая в США около 30 лет назад. Женщина рассказала, что научилась петь, подражая оперным исполнителям, которых видела в российских телепередачах. Она училась в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано.

Сначала Замурка жила в Миссури, где работала в ресторанах и домах престарелых, а затем перебралась в город Ванкувер, штат Вашингтон, где давала уроки по игре на пианино в одной из церквей. Но из-за проблем с поджелудочной железой женщине пришлось лечь в больницу в Лос-Анджелесе.

После этого она вернулась к занятиям музыкой. Но денег не хватало, поэтому она начала играть на скрипке на улицах города. Однажды на нее напали и сломали инструмент. Замурка не смогла оплатить счета, и хозяин квартиры, в которой она жила, попросил ее съехать. С тех пор женщина живет на улице на государственную социальную выплату – 400 долларов (26 тысяч рублей) в месяц.

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После публикации вирусного видео с россиянкой связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук (Branimir Kvartuc) и предложил ей работу. Уже в субботу, 5 октября, она споет на открытии квартала Маленькая Италия в Лос-Анджелесе.

«Она была очень взволнована, — рассказал Квартук, — Мы будем относиться к ней как к звезде».

Полиция Лос-Анджелеса уже работает над тем, чтобы Замурка получила постоянную работу и жилье. Благотворительный фонд GoFundMe собрал уже более 46 тысяч долларов (три миллиона рублей) на помощь женщине.

«Я никогда не переставала мечтать. Надеюсь, в этот раз мои мечты сбудутся», — призналась Замурка.

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