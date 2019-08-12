Бывший бездомный стал миллионером благодаря опыту жизни на улице

Разбогатевший бездомный считает одной из причин своего успеха опыт, полученный во время жизни на улице. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В 17 лет австралиец Гарри Сандерс (Harry Sanders) лишился крыши над головой. «Когда я стал бездомным, хуже всего была самая первая ночь, — вспоминает он. — Я совершенно не представлял, куда идти и что делать». Первое время будущий миллионер ночевал под мостом. «Это бывает опасно, потому что территория уже поделена между бездомными, — утверждает он. — Я ничего об этом не знал и поначалу часто попадал в переплет».

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Сандерс провел на улице больше года. «Мне всегда удавалось найти что-то поесть, часто посещал бесплатные столовые, — говорит он. — Я обычно спрашивал в разных заведениях, не осталось ли у них нераспроданных продуктов, и большинство с радостью отдавали мне какую-нибудь еду».

Чтобы заработать, молодой человек занимался поисковой оптимизацией, которой научился еще до того, как стал бездомным. Фриланс помог Сандерсу встать на ноги. Сейчас ему 21 год, и стоимость его компании оценивается в 1,5 миллиона австралийских долларов (65,4 миллиона рублей). В июле у нее открылся офис в Лондоне.

«Своему успеху я обязан тому, что был бездомным», — полагает Сандерс. По его словам, жизнь без крыши над головой заставила его повзрослеть, научила переносить тяготы и действовать в напряженных ситуациях. Кроме того, он гораздо решительнее шел к цели, поскольку понимал, что не может позволить себе провала.

В 2015 году сообщалось, что бездомный из американского штата Колорадо выиграл в лотерею 500 тысяч долларов. У него не было собственного места жительства в течение шести лет. По его словам, он успел справиться с алкогольной зависимостью, потерять бизнес и пережить развод.

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