Среди московских бездомных нашли шведскую писательницу-фантаста

В Москве, неподалеку от Киевского вокзала, обнаружили бездомную, которая оказалась шведской писательницей. Об этом телеканалу «360» рассказали очевидцы. Как выяснили журналисты, гражданка Швеции Миа Йоханссон живет под деревом возле супермаркета уже пару недель.

Сотрудники магазина сперва приняли женщину, которая не говорит по-русски, за американку. Англоговорящим иностранцам она сказала, что родом из Канады, и просто «ждет автобус». Из русских слов женщина знает только «здравствуйте». Сперва она отказывалась от любой помощи, потом призналась, что нуждается в деньгах.

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Журналистам удалось встретиться с иностранкой, и она рассказала, что раньше ночевала в хостеле, но последний месяц живет на улице. 58-летней шведке помогают неравнодушные москвичи: они несут ей хлеб, сахар и молоко. Женщина объяснила, что путешествовала по Европе, но ее ограбили во Франции. С одним паспортом и без денег и кредитных карт она решила ехать дальше и в итоге оказалась в Москве. «Я очень хочу домой, и продолжить работу над написанием книг», — сказала иностранка. Она утверждает, что обращалась в шведское посольство, но не получила там помощи. Вместе с тем, конечной точкой своего путешествия она назвала Канаду, где якобы живет ее дочь.

Сотрудники телеканала обратились к президенту Федерации мигрантов Вадиму Коженову, и для женщины забронировали номер в хостеле, но ночевать там она отказалась. «Мы готовы сопроводить гражданку Швеции в посольство, чтобы помочь разрешить ее проблему, а также оплатить штраф, который грозит ей за нарушение миграционного закона РФ», — привели слова Коженова на сайте федерации. Там была опубликована фотография загранпаспорта женщины с истекшей российской туристической визой.

Журналистам удалось найти упоминание писательницы с именем Миа Йоханссон и по фотографии убедиться, что бездомная — действительно она. Также в продаже на Amazon нашлась ее книга «Неоконченная дискуссия о Боге — дневник путешественника во времени» и Twitter-аккаунт писательницы. Последняя запись в нем датирована 1 января 2015 года.

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