Приговоренный к смертной казни отказался от любимой еды ради бездомных

В тюрьме американского штата Теннеси мужчина, приговоренный к смертной казни, отказался от возможности в последний раз съесть любимую еду ради бездомных. Об этом сообщает Fox News.

Исполнение приговора по делу Дона Джонсона (Don Johnson) было назначено на четверг, 16 мая. По традиции штата мужчине предложили в качестве последней трапезы любую пищу на его вкус в пределах 20 долларов (1,3 тысячи рублей).

68-летний преступник не стал пользоваться такой возможностью и съел то, что в тот день подавали всем заключенным. Американец хотел, чтобы на выделенные ему деньги накормили бездомных. Однако в просьбе ему было отказано.

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Джонсона приговорили к тюремному сроку в 1984 году за убийство жены. Несколько религиозных лидеров безрезультатно пытались добиться его помилования. Губернатор штата Билл Ли (Bill Lee) изучил материалы дела и заключил, что не намерен в него вмешиваться.

Приговор был приведен в исполнение.

В 2018 году сообщалось, что в Японии появился ресторан, в котором готовили блюда для последней трапезы приговоренным к казни заключенным. Ресторан под названием «Нинген», что переводится как «Человеческий ресторан», находился в «районе красных фонарей».

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