Найденную в Москве бездомную писательницу из Швеции забрали в полицию

Бездомную писательницу из Швеции Мию Йоханссон, которая жила в Москве на улице, задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал агентству, что навестил женщину в ОМВД «Дорогомилово». «Сейчас она содержится в камере для задержанных в административном порядке, ни на что не жалуется, благодарит полицейских за то, что накормили и вообще за хорошее отношение, — рассказал он. — Она также сообщила, что хотела бы поменять вещи и сходить в душ. Сделать это она сможет, если ее поместят в центр временного содержания иностранных граждан»,

Вопрос об экстрадиции Йоханссон будет решен в ближайшее время. По словам Мельникова, в посольстве Швеции отрицают, что к ним обращалась женщина с таким именем. Он пообещал, что Общественная наблюдательная комиссия Москвы возьмет ситуацию с бездомной писательницей под контроль.

В начале июня сообщалось, что 58-летняя гражданка Швеции около месяца жила в районе Киевского вокзала. Женщина утверждала, что ее ограбили во время путешествия по Европе. Оставшись без денег, банковских карт и телефона, она попыталась уехать к дочери в Канаду, но добралась только до Москвы и очутилась на улице.

В интернет-магазине Amazon продается электронная книга Мии Йоханссон «Неоконченная дискуссия о Боге — дневник путешественника во времени». Она написана на румынском языке и переведена на английский в рамках программы перевода современной литературы Бухарестского университета. Согласно краткой биографической справке, Йоханссон родилась и получила образование в Румынии. С 2010 по 2014 годы она жила в Румынии, Швеции, США и Канаде.

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