Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба стал многодетным отцом. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

У футболиста и его жены Кристины родился третий ребенок. Мальчика назвали Александр. Его вес — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров. «Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!»— говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Пара поженилась в 2012 году. Они уже воспитывают семилетнего Никиту и пятилетнего Максима.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний игрок известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.

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