Отец Дзюбы высказался о мате сына на прямой линии

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, отреагировал на высказывания сына в адрес блогера Амирана Сардарова во время прямой линии президента России Владимира Путина. Его слова приводит агентство «Ридус».

Дзюба-старший заявил, что его сын не ругался. «Это опять выдумки ваши, журналистов», — добавил отец футболиста.

20 июня Сардаров по видеосвязи спросил у Путина об ограничениях в российском сегменте интернета. В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда главу государства. В этот момент камеру перевели на Дзюбу, который прокомментировал слова блогера.

Пользователи соцсетей предположили, что футболист сказал нечто нецензурное по поводу наглости Сардарова. Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова Дзюбы. «Последним словом точно было матерное. Первое скорее не "очуметь", а более грубое слово», — рассказала она.

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