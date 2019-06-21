Фразу Дзюбы на прямой линии с Путиным расшифровали

Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова во время прямой линии президента России Владимира Путина. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист заявила, что на лице Дзюбы читается отвращение и презрение. По ее словам, футболист покачивал головой, показывая, что сам бы так не поступил. «Что касается слов, то последним словом точно было матерное. Первое "очуметь"? Скорее не очуметь, а более грубое слово», — отметила Филатова.

20 июня Амиранов по видеосвязи спросил у Путина об ограничениях в российском сегменте интернета. В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда главу государства. В этот момент камеру перевели на Дзюбу, который прокомментировал слова блогера. Пользователи соцсетей предположили, что футболист сказал нечто нецензурное по поводу наглости Амиранова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!