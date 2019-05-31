Дзюба рассказал о желании «вломить» соперникам

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что иногда ему хочется подраться с соперниками во время матча, как это делают хоккеисты. Слова игрока приводит «Спорт-экспресс».

Форвард заявил, что «вломил бы» футболисту, который предложил бы ему устроить драку. «Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить», — объяснил Дзюба. По его мнению, этого бы не происходило, если бы футболисты знали, что «за это можно ответить».

Также Дзюба сравнил футбол с гладиаторскими боями в Колизее. «Мы выходим туда сражаться и побеждать», — сказал нападающий «Зенита».

30 мая сообщалось, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш займется организацией трансфера Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). В случае успеха агент получит комиссионные. При этом Мендеш отказался от каких-либо выплат, если переход не состоится. Сам игрок рассказывал, что получил «царское предложение» из Китая прошлым летом.

По итогам сезона-2018/2019 Дзюба забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе «Зенита» он стал чемпионом России.

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