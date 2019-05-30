Агент Роналду займется будущим Дзюбы

Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что Мендеш получил авторизацию и имеет право представлять интересы 30-летнего нападающего сборной России. В случае успеха агент получит комиссионные. При этом Мендеш отказался от каких-либо выплат, если переход не состоится.

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Мендеш — основатель и глава международного агентства GestiFute International. Агент представляет интересы множества известных игроков. В частности, одним из его клиентов является форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

25 мая Дзюба оценил вероятность своего переезда в Англию в 50 процентов. «После сборной многое станет понятно», — заявил форвард «Матч ТВ».

В январе сообщалось, что в услугах Дзюба заинтересован «Эвертон». Летом 2018-го форвард подтвердил, что у него были предложения от клубов из середины турнирной таблицы.

По итогам сезона-2018/2019 Дзюба забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе «Зенита» он стал чемпионом России.

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