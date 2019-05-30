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Дзюба рассказал о «царском» предложении от китайского клуба

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о варианте продолжения карьеры в Китае. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дзюба заявил, что прошлым летом от одного из китайских клубов поступило «царское» предложение. «Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло!» — отметил 30-летний форвард. По словам футболиста, для него это стало соблазном, над которым он раздумывал около недели.

Форвард отказался от переезда в Китай после того, как в составе «Зенита» стал чемпионом России. Футболист добавил, что рассчитывает перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ), однако китайские команды постоянно соблазняют его своими предложениями.

Ранее 30 мая «Чемпионат.com» сообщил, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер Дзюбы в один из клубов АПЛ. Мендеш представляет интересы многих известных футболистов, в частности форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. По итогам сезона-2018/2019 Дзюба забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России.

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