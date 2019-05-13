Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Словакия
Матч окончен
2:4
1:2, 1:0, 0:2
Финляндия
ЧМ-2019
Спартак М
Москва
Матч окончен
1:0
Уфа
Уфа
Россия - Премьер-Лига • 28-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Матч окончен
2:0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига • 38-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Матч окончен
1:4
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 38-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Матч окончен
3:1
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 28-й тур
Россия
Сегодня
Начало в 17:15 (МСК)
Чехия
ЧМ-2019
Словакия
Сегодня
Начало в 21:15 (МСК)
Канада
ЧМ-2019
Норвегия
Сегодня
Начало в 21:15 (МСК)
Швеция
ЧМ-2019
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Завтра
Начало в 04:00 (МСК)
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
НХЛ - плей-офф • Финал - Запад. 2-й матч
Последние новости
Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100
НАТО проведет военные маневры в Латвии
Лазарев сравнил «Евровидение» с чемпионатом мира по футболу
Россиянам разъяснили необходимость длинных майских праздников
Сирия и Россия отбомбились по исламистам
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Новости партнеров

Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Артем Дзюба

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в чемпионате России. Слова 30-летнего форварда приведены на сайте петербургского клуба.

Дзюба признался, что считает прошедший сезон одним из лучших в своей карьере. Он также прокомментировал традицию североамериканских спортсменов, у которых принято некоторое время проводить с выигранными трофеями.

«Я бы, конечно, с кубком переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием! Но, думаю, у нас найдется тот, кто захочет с ним больше времени провести», — сказал игрок.

12 мая петербургский клуб на своем поле переиграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака обеспечили себе 4 мая, сыграв вничью с «Ахматом» в Грозном.

Дзюба является лидером РПЛ по результативным передачам. Девять раз партнеры россиянина забивали мячи после его пасов.

Форвард впервые стал чемпионом России. До этого ближе всего к награде он был, выступая за московский «Спартак». В составе столичного клуба Дзюба трижды становился вице-чемпионом России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зенит» стал чемпионом России
Дзюбу сочли подходящим «Реалу»
Дзюба призвал освободить Кокорина
Другие материалы рубрики
Спорт00:0712 мая

Красная карточка — дорога в лагерь

Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
10:49 5 мая

Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина

07:53Сегодня

В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина

04:25Сегодня

Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии

Спорт00:0226 апреля
Жоау Фелиш

«Этот мальчик — уже звезда»

В 19 лет он уже вошел в историю футбола. Роналду называет его своим наследником
20:18 4 мая

Итальянский игрок «Зенита» рассказал о поразивших его в России вещах

19:3712 мая

Американский бегун победил благодаря «прыжку супермена»

20:1812 мая

Емельяненко бессвязно прокомментировал информацию о своем задержании

Спорт00:0110 мая

Дух самурая

Сумо — борьба гигантов и великанов. Почему всему миру трудно ее понять
20:57 4 мая

«Зенит» стал чемпионом России

17:5812 мая

Емельяненко перед задержанием сидел на асфальте с бутылкой

17:10 4 мая

Месси предрекли карьеру до 45 лет

Россия
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
В Госдуме захотели обязать авиакомпании перестать рассаживать детей и родителей
Россияне признались в желании работать без финансовой нужды
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Названа причина массовых смертей членов избиркома Индонезии на выборах
Сирия и Россия отбомбились по исламистам
Илона Маска вызвали в суд из-за фразы о педофилии его врага
Французский политик призвал покончить с «антироссийской и пронатовской истерией»
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Помпео отменил визит в Москву
Все материалы
Бывший СССР
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Не хуже Бандеры
Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
В Литве выберут президента со второй попытки
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
В Киеве заявили о готовности отвоевать Донбасс за сутки
Все материалы
Экономика
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Расходы россиян выросли до максимума
Украина возобновила транзит российской нефти
В России перестали чеканить копейки
Все материалы
Силовые структуры
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Задержание бывшего полицейского из-за аферы в миллион долларов сняли на видео
В убийстве помощника московского прокурора заподозрили его коллегу
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Назван самый лучший способ предотвратить раннюю смерть
США испытали противоракету SM-3
F-35 получат «летального» убийцу систем ПРО
Стало известно о секретной ракете США
Все материалы
Спорт
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛ
В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина
Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии
Американский бегун победил благодаря «прыжку супермена»
Емельяненко бессвязно прокомментировал информацию о своем задержании
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» упустил заветный трофей, несмотря на победу
Все материалы
Культура
А мы — ангелы
Австралиец всю жизнь снимал голых женщин и познал истинную красоту
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
Мертвый сезон
Семь лучших детективов и триллеров весны
Фанаты «Игры престолов» принялись называть детей в честь персонажей сериала
Лазарев сравнил «Евровидение» с чемпионатом мира по футболу
Лазарев рассказал о сложностях при репетиции номера для «Евровидения»
Израильский министр культуры отказалась от «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Слепые описали свои предпочтения при выборе партнера
Мужчина притворился женщиной ради розыгрыша и пожалел
Первый канал открестился от просьбы засекретить проверку «Голоса»
Глава российского фотоагентства умер во время съемки репортажа
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Акула напала на серфера и оторвала ему ногу
Загадочное убийство из арбалета произошло в немецком пансионате
На президента Филиппин заполз огромный таракан
Два медведя подрались во дворе жилого дома
Все материалы
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
Танки от автопроизводителей
Избранное на Моторе: боевая техника от автомобильных компаний
Maserati лишатся двигателей Ferrari
«Зрение» автопилота Tesla ночью в грозу показали на видео
Новую BMW M8 оставят без вакуумного усилителя тормозов
Все материалы
Дом
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
Дом Нобелевского лауреата выставили на продажу за 22 миллиона долларов
Машино-место в Москве выставили на продажу за десять миллионов рублей
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы