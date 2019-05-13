Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛ

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в чемпионате России. Слова 30-летнего форварда приведены на сайте петербургского клуба.

Дзюба признался, что считает прошедший сезон одним из лучших в своей карьере. Он также прокомментировал традицию североамериканских спортсменов, у которых принято некоторое время проводить с выигранными трофеями.

«Я бы, конечно, с кубком переспал, не спорю. Ночь бы с ним мы провели с удовольствием! Но, думаю, у нас найдется тот, кто захочет с ним больше времени провести», — сказал игрок.

12 мая петербургский клуб на своем поле переиграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака обеспечили себе 4 мая, сыграв вничью с «Ахматом» в Грозном.

Дзюба является лидером РПЛ по результативным передачам. Девять раз партнеры россиянина забивали мячи после его пасов.

Форвард впервые стал чемпионом России. До этого ближе всего к награде он был, выступая за московский «Спартак». В составе столичного клуба Дзюба трижды становился вице-чемпионом России.

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