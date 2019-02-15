Дзюбу сочли подходящим «Реалу»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба мог бы вписаться в игровую модель мадридского «Реала». Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал футбольный агент Шандор Варга.

«Дзюба подошел бы мадридцам. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется», — сказал Варга.

По его словам, зарубежные клубы активно интересовались Дзюбой во время чемпионата мира 2018 года, но конкретных предложений о его трансфере «Зенит» не получал. Варга добавил, что российский форвард мог бы заиграть в любом европейском чемпионате.

В январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытается английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина заинтересован главный тренер клуба Марку Сильва.

Дзюбы выступает за «Зенит» с 2015 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. На чемпионате мира-2018 форвард отметился тремя забитыми мячами и двумя передачами, дойдя со сборной России до четвертьфинала турнира.

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