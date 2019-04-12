Дзюба исполнил мечту больного ребенка

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба встретился с 11-летним жителем Петрозаводска Святославом Кириковым, который борется с тяжелой болезнью. Об этом сообщает Пятый канал.

Мальчик посетил тренировку футбольного клуба, после чего Дзюба провел для него мастер-класс и ответил на его вопросы. Встреча с футболистом была организована в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», который помогает тяжелобольным детям.

Отмечается, что Дзюба — любимый футболист 11-летнего мальчика, который не пропускает матчей сборной России. Кроме того, Кириков играет на гитаре и занимается карате.

Дзюба — капитан национальной команды. В ее составе он провел 34 матча и забил 16 голов. Вместе со сборной форвард дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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