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Легионер «Ахмата» описал жизнь в Чечне

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Фото: ФК «Ахмат»

Венесуэльский защитник грозненского «Ахмата» Вилькер Анхель описал жизнь в Чечне. Его слова приводит Sports.ru.

Анхель назвал Грозный спокойным, мирным местом, в котором его семья ощущает себя в безопасности. Он добавил, что поначалу его жене было сложно привыкнуть к погоде и другому языку. «Сейчас ей тут нравится. Знает, что чеченцы — семейный народ, и нам среди них уютно. Каждый в городе, в республике по-доброму относится к ближнему. Грозный — город довольно маленький, и тем лучше», — рассказал 27-летний легионер.

Анхель выступает за «Ахмат» с 2016 года. В дебютном сезоне он был признан болельщиками грозненцев лучшим игроком клуба. Всего защитник провел за команду 95 матчей и забил семь мячей.

В апреле полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о жизни на карантине в Чечне. Хавбек отметил, что фонд Кадырова помогал малоимущим и осуществлял денежные перечисления. По его словам, в Чечне действовали те же меры, что и в Москве.

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