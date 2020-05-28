Футболист сборной России порассуждал о возможности расслабиться в Чечне

Футболист сборной России и турецкого клуба «Антальяспор» Федор Кудряшов, с 2012 по 2015 год выступавший за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), рассказал о своей жизни в Чечне. Его цитирует Sport24.

По словам Кудряшова, время, проведенное в республике, оказалось для него сложным. «Во-первых, я был далеко от семьи. Во-вторых, это республика со своим укладом», — отметил он.

Защитник объяснил, что это стало причиной его агрессивности на поле, из-за чего он получал много желтых и красных карточек. Кроме того, Кудряшов порассуждал о возможности отдохнуть. «Можно ли там [в Чечне] расслабиться с кружкой пива? Не всегда», — заключил игрок.

Кудряшов также известен выступлениями за московский «Спартак», казанский «Рубин» и турецкий «Истанбул». В составе сборной России он провел 35 матчей, четыре из которых — на чемпионате мира 2018 года.

11 апреля бывший футболист «Терека» (ныне — «Ахмат») чех Мартин Йиранек описал встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Йиранек рассказал, что Кадыров бывал в раздевалке команды в перерыве матча.

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