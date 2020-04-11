Игравший в Чечне чешский футболист описал встречи с Кадыровым в раздевалке

Бывший футболист грозненского «Терека» (ныне — «Ахмат») чех Мартин Йиранек описал встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Sport24.

Йиранек рассказал, что Кадыров бывал в раздевалке команды в перерыве матча. «Пару раз заходил и пихал, такое было. Если они [руководители] хотят так взбодрить команду — это нормально», — заявил игрок.

Чех подчеркнул, что Кадыров оставил положительное впечатление. «Он мне запомнился как улыбчивый и коммуникабельный человек. Не было мыслей никогда о том, что он жесткий и плохой», — добавил Йиранек. Также он заметил, что не получал от Кадырова подарков, хотя бывали случаи, когда забившему победный мяч игроку дарили машину.

За грозненский клуб чех играл с 2011 по 2013 год. Он также известен выступлениями за московский «Спартак» и английский «Бирмингем Сити». Кроме того, Йиранек провел 31 матч за сборную Чехии.

Ранее в сети появилось видео, на котором российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко боксирует с сыном Кадырова Адамом. На ролике видно, как Емельяненко помогает мальчику подсказками.

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